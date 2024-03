Mit 21 Jahren steht Maximilian Beier vor seinem Debüt in der DFB-Auswahl. Der Toptorjäger der TSG Hoffenheim begann das Fußballspielen in Brandenburg/Havel beim ESV Kirchmöser. Dort erinnert man sich noch gut an den "kleinen Wirbelwind".

Die kolportierten 100 Millionen Euro, die Nike zukünftig jährlich an den DFB zahlen wird, liegen nicht nur irgendwie ein bisschen über den rund 50 Millionen Euro, die Adidas bisher gezahlt hat. Zusätzlich soll Adidas nicht mehr bereit gewesen sein, überhaupt 50 Millionen Euro pro Jahr zu zahlen. Und auch Volkswagen will künftig statt bisher 40 Millionen pro Jahr nur noch 18 Millionen pro Jahr überweisen, wie das ZDF erfahren haben will. Weshalb sich der DFB in einer Stellungnahme auch dazu veranlasst sah, für Karl Lauterbach und Co. zu erklären, was mit dem Geld denn so geschieht.