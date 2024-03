Der Fußballprofi Jérôme Boateng steht in diesem Sommer erneut wegen Gewaltvorwürfen seiner Ex-Freundin vor dem Münchener Landgericht. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, soll am 14. Juni das Hauptverfahren gegen den gebürtigen Berliner beginnen.

Damit wird ein jahrelanger Prozess erneut aufgerollt. Der 35-jährige war von seiner ehemaligen Lebensgefährtin wegen Beleidigung und Körperverletzung angezeigt und 2022 zunächst verurteilt worden. Im vergangenen September hatte das Bayerische Oberlandesgericht die Verurteilung allerdings wegen Verfahrensfehlern wieder aufgehoben.

Nicht nur Boateng war in Revision gegangen, sondern auch Staatsanwaltschaft und Nebenklage. Der Prozess soll nun komplett neu aufgerollt werden.