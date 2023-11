So 12.11.23 | 11:10 Uhr

Auf der Avus kommt es wegen eines Unfalls an der Anschlussstelle Hüttenweg am Sonntagmorgen zu erheblichen Behinderungen.



Wie ein Feuerwehrsprecher dem rbb sagte, waren drei Pkw an dem Unfall beteiligt, der sich gegen 2:35 Uhr ereignete. Der Polizei zufolge handelt es sich um einen Unfall mit einem Falschfahrer. Sieben Menschen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Wie schwer sie verletzt sind, blieb zunächst unklar. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht.



Wegen der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn ist die A115 stadtauswärts zwischen Dreieck Funkturm und Hüttenweg gesperrt. Stadteinwärts ist vor dem Dreieck Funkturm die linke Spur gesperrt.



Wie es genau zu dem Unfall gekommen ist, wird noch ermittelt.