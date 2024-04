Die Berliner Polizei hat interne Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein Bericht, der als Verschlusssache eingestuft wurde, an die Presse gelangt war. Ein Polizeisprecher sagte rbb|24 am Sonntag, dass die zuständige Dienststelle den Fall untersuche. "Es besteht der Verdacht, dass ein Verrat von Dienstgeheimnissen verwirklicht wurde." Zuvor hatte die Deutsche Presse-Agentur (DPA) über die Ermittlungen berichtet.

Über ein Jahrzehnt zählte das "Myfest" zum Standardprogramm am 1. Mai in Berlin. Anfang des Jahrtausends startete es als Gegenentwurf zu Randale. Nun aber scheint die Unterstützung im Bezirk verloren zu sein. Von Simon Wenzel

Es wird bunt, feierlich und wie immer auch politisch: Am Dienstag sorgt zunächst Walpurgis für die Fest- und Demo-Einstimmung. Am Mittwoch folgen die 1.-Mai-Proteste mit voraussichtlich vielen Teilnehmern - das MyFest in Kreuzberg fällt erneut aus. Ein Überblick.

Nach Einschätzung des Verfassungsschutzes will sich die linksradikale Demonstration am 1. Mai in diesem Jahr angesichts des eskalierten Nahost-Konflikts gezielt auch an arabischstämmige junge Menschen wenden. "Die Strecke der Demonstration durch das migrantisch geprägte Neukölln dürfte nicht ganz zufällig gewählt sein, sondern vielmehr in der Hoffnung, durch den Nahost-Konflikt politisierte Jugendliche in die Demonstration entsprechend einzubeziehen", sagte Innen-Staatssekretär Christian Hochgrebe (SPD) kürzlich.

Nach dem "B.Z."-Bericht bezweifelt die Polizei, dass die Demonstration die komplette Strecke bis zu ihrem geplanten Endpunkt geht. Innerhalb der linken Szene bestehe "aufgrund befürchteter repressiver polizeilicher Maßnahmen kein Interesse, mit dem Aufzug bis zu einem vorbereiteten Endplatz zu laufen", zitiert das Blatt. Die Staatsschützer rechneten deshalb mit einem frühen Ende "nach der 2. Zwischenkundgebung am Hermannplatz oder im Bereich der Hasenheide".

In den vergangenen Jahren wurde die sogenannte "Revolutionäre 1.-Mai-Demo" regelmäßig vorzeitig abgebrochen. Die DPA berichtet, Polizeipräsidentin Barbara Slowik werde an diesem Montag im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses über den geplanten Einsatz der Polizei berichten.