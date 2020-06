Die Recyclinghöfe der Berliner Stadtreinigung (BSR) öffnen seit Montag wieder zu den regulären Zeiten. Das teilte die BSR [bsr.de] am Freitag in einer Pressemitteilung mit.

Lediglich auf den Höfen in der Behmstraße in Prenzlauer Berg sowie in der Berliner Straße in Wilmersdorf gelten vorerst weiter verkürzte Öffnungszeiten. Die beiden Recyclinghöfe haben von Montag bis Samstag zwischen 8 und 15 Uhr geöffnet.