Dass Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) die Münchehofener dafür anschließend öffentlich angezählt hat, das hat Bürgermeister Ralf Irmscher (parteilos) richtig gewurmt. Schließlich bekennt sich die Gemeinde schon seit mehr als zehn Jahren zu ihren ökologischen Zielen, bezieht laut Internetseite nur Ökostrom aus erneuerbaren Energien. Kurzerhand rief Irmscher im Wirtschaftsministerium an und lud Steinbach zum Gespräch ein. Der sagte zu. Am Dienstag kam es nun im alten Pferdestall zum Aufeinandertreffen.

Im Großprojekt Energiewende hat eine kleine Brandenburger Gemeinde wenig mitzureden. Und so kommt es, dass in Münchehofe bald Windräder gebaut werden könnten, obwohl eine Mehrheit im Ort dagegen ist. Von Carl Winterhagen

Wirtschaftsminister Steinbach hatte nach der Entscheidung im September unterstellt, man habe sich offenbar in der Gemeinde nicht ausreichend über Vorteile wie den Solar- oder Windkraft-Euro informiert, der enorme finanzielle Vorteile bringen würde. Außerdem sei Stromerzeugung Daseinsvorsorge, da könne man nicht immer auf den Nachbarn zeigen. Auch am Dienstag machte er klar: "Dass ich euch für die Entscheidung nicht knutschen kann, das ist vielleicht auch nachzuvollziehen."

Auch wenn das Ergebnis der damaligen Entscheidung für niemanden bindend ist, so ist der Minister doch bemüht zu signalisieren, dass das Votum nicht unter den Tisch fallen wird. Leicht machen die Münchehofener es ihm dann damit, dass hier niemand die Notwendigkeit von Veränderungen leugnet. Das "Wie" sei entscheidend.

So hat man in Münchehofe schon 2012 entschieden, Ökogemeinde mit eigenem Energiekonzept zu werden. Grundlastfähige Geothermie, so schwebt hier vielen vor, könnte die Lösung sein. Klimaziele erreichen und Landschaft erhalten, so das Ziel. Der Minister gibt zu, dass ihm so viel Weitblick der Gemeinde bislang nicht bekannt gewesen sei. Alles nur ein Kommunikationsproblem?

Das zumindest scheint es mit dem Investor Energiequelle gegeben zu haben. "Man ist hier als blanker Investor aufgetreten", bemängelt Bürgermeister Irmscher. "Die Frage ist immer, wie man auftritt. Ob von oben herab, oder auf Augenhöhe." Auch hier auf dem platten Land habe man eigene Vorstellungen, wie die Zukunft gestaltet werden soll.

Investor Tilo Reimann von der Firma Energiequelle ist an diesem Abend ebenfalls dabei. Er gibt sich einsichtig. In der Kommunikation sei einiges nicht gut gelaufen. Das wolle man ändern. Zu Reimanns Überraschung sei nämlich vieles von dem, was die Gemeinde sich als Ziel gesetzt habe - Autarkie und grundlastfähige Energie - auch mit der Energiequelle machbar. Vielleicht, so hofft der Investor, komme man ja gemeinsam zu der Einsicht, dass die günstige Windkraft für die Gemeinde doch eine Alternative oder Ergänzung zur teuren Geothermie darstelle.