Anders als die anderen Parlamentsparteien schneidet die AfD dort besonders gut ab, wo die Wahlbeteiligung bei der Europawahl am Sonntag niedrig war. Das zeigt eine exklusive Regressionsanalyse von rbb|24 auf Basis des vorläufigen Endergebnis auf Gemeindeebene. Der Stimmenanteil der AfD korreliert umgekehrt mit der Wahlbeteiligung.



Zu erkennen ist das in der untenstehenden Scatterplot-Grafik an der Trendlinie, die von links oben nach rechts unten verläuft. Eine Regressionsanalyse ist ein statisches Verfahren, um den Zusammenhang zweier Variablen zu berechnen - in diesem Fall Wahlbeteiligung und Wahlergebnis. Dargestellt wird eine Regressionsanalyse in einer sogenannten Scatterplot-Grafik, in der man Muster und Trends erkennen kann. Die Platzierung von Datenpunkten auf einer horizontalen und einer vertikalen Achse ermöglicht es, Korrelationen auf einen Blick zu erfassen.