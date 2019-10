In Potsdam gehen am Montag die Verhandlungen für eine mögliche Kenia-Koalition in den Endspurt. SPD, CDU und Grüne verhandeln unter anderem über die Themen Kohleausstieg, Bildung und Nahverkehr. Ein Koalitionsvertrag soll spätestens Ende Oktober stehen.

Die Koalitionsverhandlungen in Brandenburg gehen am Montag in die entscheidende Phase. Nachdem die Fachpolitiker zwei Wochen lang in sieben Arbeitsgruppen diskutiert haben, kommen SPD, CDU und Grüne nun wieder in der großen Verhandlungsrunde zusammen.