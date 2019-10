Die inhaltlichen Verhandlungen seien bereits vergangene Woche Donnerstag - an Stübgens 60. Geburtstag - abgeschlossen worden. "Dietmar Woidke wird die Endredaktion am Mittwoch, an seinem Geburtstag, zu Ende führen", so Stübgen. Am Freitag wolle man den Koalitionsvertrag dann öffentlich vorstellen.

Bei den Koalitionsverhandlungen Brandenburg stehen SPD, CDU und Grüne kurz vor einer Einigung. Das hat der CDU-Verhandlungsführer, Michael Stübgen, am Montag im rbb-Inforadio bekräftigt. Das in den Sondierungsgesprächen gewonnene Vertrauen ineinander habe sich vertieft, sagte Stübgen, "das kann man auch Freundschaft nennen".

Ein wichtiger Punkt sei die Abschaffung der Kita-Beiträge gewesen, so Stübgen. Vom kommenden Jahr an müssten Eltern für die beiden letzten beiden Kitajahre keine Beiträge mehr zahlen. Ab 2024 gelte die Beitragsfreiheit bereits für Kinder ab drei Jahren, so Stübgen. Wichtig sei gewesen, gleichzeitig auch die Ausstattung der Kitas zu verbessern, "und wir wollen den Betreuungsschlüssel senken, von elf auf zehn in Kindergärten und von fünf auf vier in Krippen", so Stübgen.

In den Brand- und Katastrophenschutz wolle man zusätzlich sieben Millionen Euro investieren - den Großteil davon für Spezialtechnik, die bei Waldbränden eingesetzt wird. Wegen der zunehmenden Waldbrandgefahr sollten auch die freiwilligen Feuerwehren mit der besten Technik ausgestattet werden, sagte Stübgen.

Die zusätzlichen Kosten sollen über einen Nachtragshaushalt gedeckt werden. Diesen hatte vor allem die CDU gefordert. Ihre angedrohte Verfassungsklage gegen den bisherigen Doppelhaushalt werde man nun fallenlassen, sagte Stübgen. Die CDU hatte zuvor kritisiert, dass der nächste Doppelhaushalt die kommende Regierung finanziell zu stark binden würde.