"Wo bleibt denn der Sausefix? Der wird sich doch nicht verfahren haben?" Herr Kirchhof, der so genannt werden möchte, greift nach der nächsten Zigarette, mit der er seinen terminlosen Nachmittag füllt. Über den leeren Marktplatz hat er die Haltestelle im Blick. Ein paar mal die Stunde kann er sich so über den neuen selbstfahrenden Bus amüsieren. Sausefix. Den Spitznamen hat der Bus seit dem ersten Tag weg, obwohl er nur 15 Kilometer in der Stunde schnell ist.

"Dit war mal schön hier." Kirchhof wünscht sich eine andere Zeit. Früher gab es mehr Grün, sagt er. Heute ist der Marktplatz gepflastert. Beton-Wasserspritzbecken. Kaum Gaststätten, dafür Pizzerien. Er habe nichts gegen Ausländer, aber echte deutsche Wirte gebe es hier eben auch nicht mehr. Schuld sei die Politik. Die würden eh machen, was sie wollen. "Wahlen sind das größte Witzobjekt in Deutschland. Damals, wo ick wählen wollte, durfte ich nicht. Jetzt soll ick wählen gehen, jetzt will ick nich." Noch eine Zigarette. Der Bus kommt. Kirchhoff fährt nicht mit. Viel zu langsam, sagt er.

Seit Mitte Juli ist der Ort Versuchslabor. Das Fahrzeug wird von einem französischen Hersteller produziert und ist ein Einzelstück. Das Projekt ist ein Forschungsvorhaben, an dem unter anderem das Bundesverkehrsministerium beteiligt ist. Rund zwei Millionen Euro sind veranschlagt. Der Einsatz der fahrerlosen Fahrzeuge ist zum größten Teil noch Neuland. Hier soll getestet werden, ob und wie der Bus im ländlichen Raum funktioniert. Wusterhausen ist jetzt ein Brandenburger Musterdorf. Sanierte Fachwerkhäuser, knatternde Störche. Eine Kleinstadt aus dem Bilderbuch und Blick in die Zukunft: hohes Durchschnittsalter. Geringe Bevölkerungsdichte - weit unter dem Brandenburger Durchschnitt.

Mit 15 Kilometern in der Stunde in die Zukunft

"Würden sich alle an die Straßenverkehrsordnung halten, wäre es einfacher." Für den Busfahrer aus Wusterhausen sind die anderen Autofahrer das größte Hindernis. Bereits bei der ersten Fahrt gab es einen kleinen Unfall. Nicht selbst verursacht. Das ginge gar nicht, betont Kay Stilt. Ein Auto hatte den Bus beim Vorbeifahren gestreift. Auch der Ort muss sich erst an den neuen Verkehrsteilnehmer gewöhnen.

"Schade, dass einige Menschen neuen Dingen so verschlossen sind", heißt es im Bus. Für einen Mitfahrer wird die Fahrt zum historischen Erlebnis: "Das trage ich heute in meinen Kalender ein. Ich kann mich noch dran erinnern, wie hier früher Pferdekutschen langgefahren sind. Wahnsinn, was in 73 Jahren alles möglich ist." Eine junge Mutter freut sich über die Innovation. Für die vielen älteren Menschen im Ort könne der Bus eine riesige Chance sein: "Bis zum Seniorenheim müsste der Bus fahren. Oder zum See. Das wäre toll!" Der Bus ist klein, die Euphorie groß.

"So ein selbstfahrender Bus ist ja schön und gut. Doch wer soll das bezahlen? Nicht, dass am Ende die Wusterhausener zur Kasse gebeten werden", ruft Detlef Wandersee über die Veranda gebeugt in grüner Latzhose und Hut. Bei den Wandersees ist der Rasen frisch gemäht und die Stimmung gut. Sie sind seit einem Tag Großeltern. Mit ihren Nachbarn stoßen sie darauf an: Die Frauen trinken Wein, die Männer Bier. Ihr Garten strahlt an diesem Sommernachmittag eine Art heile Welt aus, die so nur auf dem Land zu finden sei. Dass die Gemeinde positive Aufmerksamkeit bekommt, freut sie.

Hier im Osten sei nicht alles so schlecht gewesen, wie so oft dargestellt. Sie schwärmen von einem Früher, das belebter und gemeinschaftlicher war. "Früher durfte man nicht gegen das Staatsoberhaupt schimpfen, dafür aber gegen den Chef. Heute darf man zwar gegen Angela Merkel schimpfen, doch gegenüber des Chefs kann der Rücken nicht gekrümmter sein", sagt Detlef Wandersee. Aber Fortschritt sei nun mal auch wichtig. Und so kann der Bus doch bestimmt den vielen Älteren im Ort helfen. Meinen sie.