Das europäische sowie zahlreiche kommunale Parlamente in Brandenburg werden am Sonntag neu gewählt. Auf rbb|24 ist dabei manches anders als bei Landtags- und Bundestagswahlen.

Die Prognose um 18 Uhr, erste Hochrechnungen innerhalb der nächsten Stunde und ein vorläufiges Ergebnis noch am Wahlabend: So kennt man es von vielen Wahlen auf Bundes- und Landesebene. Doch an diesem Wahlsonntag wird vieles anders sein.

Um 18 Uhr wird auf rbb24.de in Text und Grafiken die bundesweite Prognose von Infratest dimap zur Europawahl veröffentlicht. Dafür werden Zehntausende Wählerinnen und Wähler am Wahltag nach der Stimmabgabe befragt. Die Prognose gibt meist schon einen sehr deutlichen Hinweis auf die Gewinner und Verlierer des Wahltags. Es folgen Hochrechnungen und am späten Abend oder in der Nacht das vorläufige Ergebnis.

Eine Prognose und Hochrechnungen zu den jeweiligen Landesergebnissen der Europawahl für Berlin und Brandenburg wird es nicht geben. Zwischenergebnisse werden wir voraussichtlich ab einem Auszählungsstand von 50 Prozent berichten. Wann die Landeswahlleiter ein vorläufiges Ergebnis für die Europawahl verkünden, ist noch offen. Wir rechnen nicht vor 23 Uhr damit.