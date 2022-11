Tennis Borussia mit klarer Niederlage in Leipzig

Fußball-Regionalligist Tennis Borussia Berlin hat im Auswärtsspiel bei der BSG Chemie Leipzig eine klare 0:4-Auswärtsniederlage hinnehmen müssen. TeBe war fast über die gesamte Partie chancenlos, verlor in dieser Höhe auch völlig zurecht und hängt damit weiter im Tabellenkeller fest.

Vom Anstoß weg entwickelte sich eine muntere Partie vor 4.023 Zuschauern im Alfred-Kunze-Sportpark. Berlins Torhüter Melvon Williams musste bereits in der 6. Minute einen satten Schuss von Surek zur Ecke klären. Die Gastgeber erspielten sich in der Folge ein immer größeres Übergewicht und kamen folgerichtig nach einem Eckball durch Chemie-Stürmer Florian Kirstein zur verdienten Führung. TeBe konnte auch im Anschluss kaum für Entlastung sorgen, es spielte nur Chemie. In der 30. Minute musste Torschütze Kirstein verletzungsbedingt vom Platz nach einem Foul von Eke Uzoma. Kurz vor der Pause konnte Berlins Keeper Williams die Lila-Weißen vor einem noch höheren Rückstand bewahren, als er einen schwach geschossenen Foulelfmeter von Dennis Mast parieren konnte (43.).

Nach dem Seitenwechsel wurde es dann deutlich zugunsten der Gastgeber. Denis Jäpel und Philipp Harant trafen jeweils per Kopf in der 57. und 66. Minute, dazu netzte Lucas Surek aus spitzem Winkel (84.) ein und schraubte das Ergebnis für die BSG Chemie auf ein standesgemäßes 4:0. Dadurch feierten die Leutzscher den bislang höchsten Saisonsieg und bleiben damit in der Spitzengruppe der Regionalliga Nordost. Tennis Borussia bleibt mit nur vier Punkten auf Tabellenplatz 17.