Das wegen des extremen Wintereinbruchs abgesagte Bundesliga-Kellerduell zwischen dem FSV Mainz 05 und dem 1. FC Union Berlin wird am Mittwoch, den 7. Februar (18:30 Uhr) nachgeholt. Das teilte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Montag mit.

Ursprünglich sollte das Gastspiel des 1. FC Union vom 18. Spieltag am vergangenen Freitag ausgetragen werden. Aufgrund der von Schnee und Eis geprägten Witterungsbedingungen sowie der Sicherheitsrisiken in der Mainzer Arena und auf den Anreisewegen konnte sie jedoch nicht stattfinden. Die Berliner hatte die Nachricht von der Absage am Tag vor der eigentlich geplanten Austragung rechtzeitig vor der Abreise nach Mainz erreicht.

Aktuell befinden sich die Köpenicker in der Vorbereitung auf das Gastspiel beim FC Bayern München am Mittwoch (20:30 Uhr). Das ursprünglich für Anfang Dezember angesetzte Duell mit dem Rekordmeister war ebenfalls wegen eines Wintereinbruchs verlegt worden.