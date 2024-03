Zwei Mal schon trafen Union Berlin und der VfB Stuttgart in dieser Saison aufeinander. Sowohl in der Bundesliga als auch im DFB-Pokal siegten die Schwaben. Eine andere Statistik hingegen dürfte den Hauptstädtern Mut machen.

Ein wenig wirkt es, als hätten der VfB Stuttgart und Union Berlin vor dieser Saison in der Fußball-Bundesliga die Rollen getauscht. Während die Hauptstädter, das Überraschungsteam der Spielzeiten zuvor, plötzlich gegen den Abstieg spielen, dürfen die Stuttgarter in diesem Jahr von der Teilnahme an der Champions League träumen -statt wie in den Jahren zuvor bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt bangen zu müssen.

Dass bei den Schwaben in dieser Spielzeit alles anders ist, zeigen auch die beiden bisherigen Siege gegen Union in dieser Saison, in Liga und Pokal. Denn bis dahin durfte der VfB durchaus als so etwas wie der Lieblingsgegner der Berliner gelten. Ganz abgesehen vom Erfolg in den Relegationsspielen 2019, verlor Union von den zuvor zehn Duellen nur eins.