Der SV Babelsberg 03 hat sein Nachholspiel in der Regionalliga Nordost gegen den Chemnitzer FC mit 1:0 (1:0) gewonnen. Matchwinner des Dienstagabends war Rico Gladrow, der die Potsdamer in der 43. Spielminute zum Sieg schoss. Vor 2.676 Zuschauern im Karl-Liebknecht-Stadion plätscherte die Partie über weite Strecken vor sich hin. Erst in den letzten zehn Minuten der ersten Hälfte drehten die Hausherren etwas auf, was durch den Distanzschuss von Gladrow belohnt wurden. Nach einem langen Einwurf landete der Ball in der 43. Minute über Umwege vor den Füßen von Gladrow, der aus 25 Metern abzog. Der abgefälschte Schuss war unhaltbar für den Chemnitzer Keeper David Wunsch.

In die zweite Hälfte kamen die Gäste aus Sachsen zunächst besser rein, ließen aber ihre Chancen ungenutzt und blieben harmlos. Mit Spielverlauf verflachte die Partie dann wieder, bis es kurz vor Abpfiff nochmal spannend wurde: Der Chemnitzer Leon Damer eroberte den Ball im Halbfeld, steckte durch zu Manuel Reutter, doch dessen Abschluss in Spielminute 90 + 1 ging am langen Pfosten vorbei.



Durch den Sieg verbesserten sich die Babelsberger mit jetzt 43 Punkten in der Tabelle auf Rang Vier. Am nächsten Mittwoch (27. März) wartet dann das Auswärtsspiel in Meuselwitz auf die Brandenburger.