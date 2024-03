Energie Cottbus siegt glücklich in Meuselwitz, Viktoria geht in Greifswald unter

Energie Cottbus hält das Meiterschaftsrennen in der Regionalliga Nordost weiter spannend. In Meuselwitz ließ die Mannschaft zwar vieles vermissen. Zeigte aber andererseits Qualitäten einer Spitzenmannschaft.

Energie Cottbus hat den Patzer des BFC Dynamo genutzt und sich mit einem 1:0-Erfolg in Meuselwitz an den Berlinern vorbei und auf Platz zwei in der Regionalliga Nordost geschoben.

Nur vier Tage nach dem kräftezehrenden Pokalspiel in Krieschow, welches Energie Cottbus erst in der Verlängerung für sich entscheiden konnte, wirkte die Mannschaft von Trainer Pele Wollitz zu Beginn vor allem gedanklich träge. Gegen aggressiv verteidigende Gastgeber blieben die Angriffs-Bemühungen so lange Zeit Stückwerk. In der Defensive bot Energie den Meuselwitzern vor rund 1.200 Zuschauern hingegen immer wieder Räume.

Insbesondere über die linke Seite wurde der Zipsendorfer Fußball Club (ZFC) immer wieder gefährlich. So hatte Linksaußen Andy Trübenbach in der 15. Minute die Führung auf dem Fuß. Allerdings scheiterte der 32-Jährige aus sechs Metern am stark reagierenden Energie-Torhüter Elias Bethke. Zwei Minuten später war es Sturmspitze Arlind Shoshi, der nach Trübenbach-Flanke und aus acht Metern recht unbedrängt über das Tor köpfte. In der 26. Minute war es erneut Shoshi, der nach eine Trübenbach-Hereingabe per Außenrist zwar vor seinem Gegenspieler an den Ball, aber nicht an Torwart Bethke vorbei kam.