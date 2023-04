Im Jahr 2018 lag der Cottbuser Schuldenberg noch bei etwa 240 Millionen Euro. Seit 2019 bekommt die Stadt jährlich 20,1 Millionen Euro vom Land. Im Gegenzug verpflichtete sich die Stadt, innerhalb von fünf Jahren die eigenen Kassenkredite um weitere 25,2 Millionen Euro zu reduzieren.

Laut Stadtverwaltung hatte Cottbus von 2019 bis 2021 bereits 85,9 Millionen Euro zur Entschuldung beigetragen. Das war deutlich mehr als mit dem Land vereinbart.

Die jüngste Einigung auf einen Tarifabschluss im öffentlichen Dienst sei für die Entschuldung der Stadt kein Problem, sagte Finanzdezernent Niggemann. Sollte der Tarifabschluss, den Bund, Kommunen und Gewerkschaft am Samstag in Potsdam beschlossen haben, auch auf die Beamten übertragen werden, kommen auf die Stadt laut Niggemann rund 4,5 Millionen Euro Mehrkosten zu. Tarifsteigerungen in dieser Höhe seien bereits im Haushalt eingeplant gewesen, so der Finanzdezernent.