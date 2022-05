Frankfurter Jugendzentrum Amichai gewinnt Jewrovision-Contest in Berlin

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause ist wieder ein Sieger im bundesweiten Jewrovision-Contest gekürt worden - dem größten europäischen Tanz- und Gesangswettbewerb für jüdische Teenager. Den Sieg holte sich am Freitag in Berlin das jüdische Jugendzentrum Amichai (hebräisch: "Mein Volk lebe") aus Frankfurt am Main, wie der Zentralrat der Juden mitteilte. Zwölf Gruppen waren demnach angetreten.