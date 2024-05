Die Klimaschutz-Gruppe "Letzte Generation" blockiert in Berlin nach eigenen Angaben die Elsenbrücke in der Nähe des Treptower Parks. Demnach sind an der Protestaktion am Samstagmittag etwa 230 Menschen beteiligt, die auf dem Abschnitt der B96 sitzen, stehen und tanzen.

Wie ein Polizeisprecher dem rbb sagte hat, war in dem Bereich eine Demonstration der Gruppe gegen den Ausbau der Stadtautobahn A100 angemeldet - eine Blockadeaktion aber nicht.

Sollte sich die Aktion länger hinziehen, werde man einschreiten, so der Sprecher weiter.