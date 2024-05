Auch am 19. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nordost haben die Spielerinnen des 1. FC Union Berlin ihre blütenweiße Weste behalten können. Der 19. Sieg im 19. Saisonspiel wurde dabei einmal mehr zum Schützenfest. Beim Magdeburger FFC siegte die Mannschaft von Trainerin Ailien Poese mit 9:0 (3:0). Vor 111 Zuschauern trafen Naika Reissner (2.), Lisa Heiseler (17., 48.), Sarah Abu Sabbah (44., 58., 73.), Celine Frank (50., 55.) und Dina Orschmann (85.).

Während die Spielerinnen in Person von Celina Frank ("Es war ein sehr kämpferisches Spiel") und Luca Scheel ("Hatten eine kurze Phase, als wir vor dem Tor nicht ganz so effizient waren") sogar noch Kritikpunkte ausmachten, zeigte sich ihre Trainerin gegenüber der Vereins-Homepage zufrieden: "Das war heute ein total souveräner Auftritt. Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir sind früh in Führung gegangen, haben den Ball laufen lassen und konnten uns vor allem in der zweiten Halbzeit noch mal steigern, was uns in den letzten Spielen nicht immer gelungen ist."