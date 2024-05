Anlässlich des Europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung finden am Sonntag zahlreiche Aktionen in Berlin und Brandenburg statt. Sie sollen auf Defizite beim Thema Barrierefreiheit und Inklusion hinweisen. Von Felicitas Montag

In Berlin ruft ein breites Aktionsbündnis um 12 Uhr zu einer Demonstration am Bebelplatz auf. Der Protestzug verläuft zunächst entlang der Straße Unter den Linden in Richtung Brandenburger Tor. Die Abschlusskundgebung, die von zwei Gebärdensprachdolmetscherinnen begleitet wird, ist gegen 13 Uhr vor dem Roten Rathaus geplant.

Seit mehr als drei Jahrzehnten findet am 5. Mai der "Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung" statt. In diesem Jahr steht der Protesttag unter dem Motto: "Viel vor für Inklusion! Selbstbestimmt leben – ohne Barrieren." Auch in Berlin und Brandenburg sind am Sonntag verschiedene Aktionen geplant.

Ein Zeichen für Inklusion und Vielfalt soll am Sonntag auch in Potsdam gesetzt werden. Von 12 bis 14 Uhr findet eine Kundgebung unter dem Titel "Gemeinsam unschlagbar! Hand in Hand für die Inklusion!" auf dem Alten Markt statt. "Mit der Veranstaltung wollen wir auch zeigen, wie wichtig und bereichernd Vielfalt und Inklusion für unsere Gesellschaft und unsere Demokratie sind", sagte Mitorganisator Heinrich Stephan von der Lebenshilfe Brandenburg-Potsdam.

In Frankfurt (Oder) hat der Behindertenbeirat der Stadt bereits am Freitag eine Protestaktion veranstaltet. Im Fokus der Demonstration stand die Nahverkehrsplanung. Eigentlich sollte der ÖPNV in ganz Deutschland schon seit 2022 barrierefrei sein. Das hat die Bundesregierung mit dem Personenbeförderungsgesetz festgesetzt. Doch was auf dem Papier als Ziel angestrebt wird, ist in der Praxis noch ein weiter Weg. Das bekommen vor allem Menschen mit einer körperlichen Behinderung jeden Tag zu spüren - auch in Frankfurt.

Zwei Drittel der Bus-und Straßenbahnhaltestellen in der Oderstadt sind barrierefrei, aber etwa ein Drittel und damit um die 100 Haltestellen sind es noch nicht, kritisierte Bernd Schwarz, Vorsitzender des Behindertenbeirats Frankfurt (Oder), am Freitag. So sei auch am größten Einkaufszentrum der Stadt, wo es zwar 2.500 Parkplätze gebe, keine Bushaltestelle barrierefrei: "Hier sind seit über 30 Jahren fünf Haltestellen installiert worden, mehr oder weniger provisorisch. Unser Vorschlag war, ein oder zwei Haltestellen in beide Richtungen auszubauen, sodass man ganz bequem einkaufen gehen kann und die Rollstuhlfahrer nicht 19,95 Euro für eine Fahrt mit dem Behindertendienst ausgeben müssen", so Schwarz gegenüber dem rbb.

Barrierefreiheit bedeutet für ihn, alle Menschen mitzunehmen. Denn ein Sehbehinderter wie er habe andere Anforderungen an barrierefreie Haltestellen als ein Rollstuhlfahrer. Er selbst brauche zum Beispiel Bodenstrukturen, an denen er sich mit dem Stock orientieren kann.