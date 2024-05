Im südwestlichen Berliner Stadtteil Lichterfelde steht seit Freitagvormittag eine Fabrikhalle der Firma Diehl Metall in Flammen. Gefährliche Stoffe in der Luft wurden nicht festgestellt - dennoch gilt auch am Abend noch eine Warnung.

Betroffen sind alle Ligen unterhalb der Oberliga. So muss etwa in der sechstklassigen Berlin-Liga das Duell zwischen den Füchse Berlin und Stern Britz ausfallen.

In einer Lichterfelder Metalltechnik-Fabrik, in der gefährliche Chemikalien lagern, war am Freitagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Seitdem zieht eine Rauchwolke in nördlicher Richtung über die Hauptstadt.