Derzeit blühen am Wegesrand hübsche, aber hochgiftige gelbe Blumen. Es handelt sich um Kreuzkraut. Das hat sich auch auf Koppeln explosionsartig vermehrt und kann so von Weidetieren wie Pferden gefressen werden. Es droht Vergiftungsgefahr.

rbb|24: Hallo, Herr Köhler. Bei Brandenburgs Pferdehaltern soll die Angst vor Vergiftungen mit Kreuzkräutern - also Frühlingskreuzkraut und Jakobskreuzkraut - umgehen. Erleben Sie das auch so?

Aber wenn wir diesen Sommer wieder wochenlang 30 Grad haben, wissen wir ja, wie die Brandenburger Koppeln aussehen. Da bleibt dann auch vom Kreuzkraut fast nur noch das übrig, was später auch im Heu davon zu finden ist, nämlich die relativ trockene holzige Pflanze. Da ist dann scheinbar auch der bittere Geschmack nicht mehr in dem Maß vorhanden. So hält nichts das Pferd davon ab.

Die frische Pflanze schmeckt eher bitter. Dadurch rühren die Weidetiere sie auf der Koppel in der Regel tatsächlich nicht an. Aber durch den Klimawandel und die trockenen Jahre ist auf vielen Weiden der normale Grasbesatz ziemlich geschrumpft. Doch die Kreuzkräuter konnten sich ausbreiten und sind noch da. Da fressen Pferde beispielsweise auch manchmal etwas, was sie normalerweise nicht anrühren würden. Solange die Weide mit viel klassischem Gras zur Verfügung steht, wird aber normalerweise dieses gefressen und das Kreuzkraut bleibt stehen.

Es sammelt sich an und das ist auch das große Problem. Denn es wird auch nicht mehr wirklich abgebaut. Gift ist immer eine Frage der Dosis. Und hier muss die Dosis nicht groß sein, wenn das Pferd sie relativ häufig zu sich nimmt. Da sammeln sich die Giftstoffe im Körper an.

Bis zu welchem Zeitpunkt der Vergiftung können Sie ein Tier noch retten?

Das ist schwer zu sagen. Es kommt darauf an, wie stark die Allgemeinstörungen des Tieres sind. Glücklicherweise ist bei den Pferdebesitzern in den vergangenen zehn Jahren das Verständnis für giftige Pflanzen angewachsen. Viele kontrollieren ihre Koppeln. Gute Ställe rufen auch zu Aktionen auf, um Giftpflanzen wie die Kreuzkräuter gemeinsam auszustechen. Durch dieses Bewusstsein kommen die Tierbesitzer, wenn das Pferd Krankheitsanzeichen zeigt, auch selten sehr oder zu spät. Aber es gibt natürlich auch die Fälle, von denen man dann in den Medien liest. Wo dann also Pferde eingeschläfert werden mussten.

Wenn ein Tier mit leicht veränderten Leberwerten und nur wenig Abmagerung vorgestellt wird, sieht die Prognose zumindest so aus, dass man das Tier vermutlich am Leben erhalten kann. Wie leistungsfähig es noch sein wird, ist fraglich. Denn der angesprochene kumulative Effekt des angesammelten Giftstoffes ist ja da. Es hilft also auch nur bedingt, das Pferd von der Koppel zu nehmen und Heu zu füttern, wo mit Sicherheit kein Kreuzkraut enthalten ist. Auch das würde nicht bedeuten, dass das Tier in einem halben Jahr wieder gesund wäre.