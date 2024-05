Am ersten Wochenende im Mai finden in Brandenburg wieder die Tage des Offenen Ateliers statt. Mehr als 1.000 Künstlerinnen und Künstler öffnen am Samstag (4. Mai) in der Zeit von 14 bis 19 Uhr und Sonntag in der Zeit von 11 bis 18 Uhr ihre Werkstätten.

Interessierte können den Kreativen bei der Arbeit zuschauen, sich mit ihnen austauschen oder selbst aktiv werden. Unter den Teilnehmenden sind Maler, Grafiker, Fotografen, Bildhauer und Schmuckhersteller. Die ausgestellten Werke stehen direkt vor Ort zum Verkauf.