Premierenkritik | Mothers – A Song for Wartime am Maxim Gorki Theater

In "Mothers – A Song for Wartime" bringt die polnische Regisseurin Marta Górnicka 21 aus der Ukraine und aus Belarus geflüchtete Frauen und Kinder auf der Bühne. Gemeinsam geben sie ihrem Protest gegen den Krieg in der Ukraine eine Stimme. Vielleicht braucht es genau das in diesem Kriegsherbst. Von Barbara Behrendt.

Aufrecht, mit überbordender Kraft marschiert diese Kämpferinnen-Truppe auf, schwingt die Trommel-Schlegel und singt aus vollem Herzen. Vorn das Mädchen, dahinter erwachsene Frauen jeden Alters, mit ungeheuer schönen, lebendigen Gesichtern. Alle dezent in Blau, hier und da blitzt ein Strumpf in Ukraine-Gelb. Das Lied wirkt wie eine Warnung an die weniger „guten“ Menschen auf dieser Welt, denen die Frauen sich entgegenstellen.

Die polnische Regisseurin Górnicka ist bekannt für ihre chorischen Inszenierungen mit Profis und Laien – und immer bringt sie darin die aktuellen gesellschaftlichen Probleme und Debatten auf die Bühne, ähnlich, wie das im antiken Chor der Fall war. Sie hat bereits das Grundgesetz chorisch performt. Sie hat aber auch schon in Israel palästinensische und israelische Frauen und Kinder mit israelischen Soldaten gemeinsam auftreten lassen. In ihrer neuen Inszenierung am Maxim Gorki Theater beschäftigt sie sich nun mit einer der großen Krisen unserer Gegenwart: dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. In "Mothers – A Song for Wartime" (also: "Mütter – ein Lied für die Kriegszeit") wird auf Polnisch, Ukrainisch und Belarussisch gesungen, die Übertitel liest man auf Deutsch und Englisch mit.

Von der anfänglichen Feier des Lebens senkt sich der Abend zu den Schrecken des Krieges herab. Zunächst mit einem unheilschwangeren ukrainischen Volkslied, in dem die Mutter wie ein Kuckuck geflogen kommt, um ihre Tochter zu retten. Bis später die ultimative Kriegswaffe am Pranger steht, das Folter-Mittel, das bis in die Ewigkeit wirkt: Vergewaltigung. Denn danach, so rufen die Frauen im Chor, endet der Krieg nie wieder im Körper. Und auch in die nächste Generation schreibt sich das Trauma ein.