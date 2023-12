Unter anderem sollen die Arbeiten am Schloss auf der Berliner Pfaueninsel und an der Meierei im Potsdamer Park Sanssouci abgeschlossen werden. Auch das neue Skulpturendepot in Potsdam soll 2024 fertiggestellt werden. Eröffnet beziehungsweise in Betrieb genommen werden könnten alle drei Bauwerke jedoch erst im Jahr 2025.

Das Schloss auf der Pfaueninsel müsse zuvor noch eingerichtet werden, betonte der Generaldirektor: "Die Originaleinrichtung ist derzeit zur Restaurierung in unsere Charlottenburger Werkstätten ausgelagert." Beim Skulpturendepot sei nach Bauende der Einzug der zum Teil sehr schweren Skulpturen eine logistische Herausforderung.