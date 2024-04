Zeit fürs Sonnendeck - Der April verabschiedet sich am Wochenende mit Wärme und Sonne

Do 25.04.24 | 18:34 Uhr

Bild: dpa/Annette Riedl

Wechselhaft, aber: Warm! Bereits am Samstag steigen die Werte auf mehr als 20 Grad. Und noch wichtiger ist: Vorwiegend trocken. Der Freitag allerdings bietet nur eine kleine Aussicht auf die Wärme am Wochenende mit einzelnen örtlichen Regenschauern.

Das Wochenende in Berlin und Brandenburg wird warm und sonnig. Zwar beginnt der Freitag noch wolkig mit nur einzelnen heiteren Abschnitten. Vor allem im Nordwesten, etwa in der Prignitz, fällt dabei noch etwas Regen, im übrigen Brandenburg und Berlin aber bleibt es am Freitag meist trocken. Die Temperaturen steigen auf 12 Grad in Meyenburg (Prignitz) bis 16 Grad in Berlin und bereiten so auf ein warmes Frühlingswochenende vor.



Bei geringer Bewölkung verläuft nach Angaben der Meteorologen die Nacht zum Samstag bereits weitgehend niederschlagsfrei. Nachts sinken dabei die Temperaturen noch einmal auf 4 bis 1 Grad, bleiben aber frostfrei.

Mehr als 20 Grad und Saharastaub im Anflug

Das Wochenende wird erheblich wärmer. "Verantwortlich dafür ist zum einen warme Luft aus dem Mittelmeerraum und Nordafrika und zum anderen die Sonne, die nun bereits sehr viel Kraft hat", so ARD-Meteorologe Joachim Pütz. Am Samstag steigen die Werte darum auf 18 bis 20 Grad. Dabei sei es heiter bis wolkig und bleibe vorwiegend trocken. "Begleitet wird die Wärme von Saharastaub, der im Osten am Dienstag als erstes ankommt und am Mittwoch seinen Höhepunkt erreicht", so der Meteorologe.



Am Samstag erreichen die Temperaturen dann zunächst knapp die 20-Grad-Marke. "Am Sonntag steigen die Temperaturen deutlich über die 20 Grad-Marke und erreichen Dienstag sogar rund 25 Grad", sagte Meteorologe Joachim Pütz. "Allerdings handelt es sich hier nicht um ein reines Hochdruckgebiet, so dass ab dem Wochenende eben nicht nur die Sonne scheinen wird, sondern hier gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken." Entscheidend aber sei: Es bleibt weitgehend trocken.

Kein Frost und schon nächste Woche auch nachts zweistellige Werte

Mit dieser neuen Wetterlage ist auch die Nachtfrostgefahr gebannt: "Zwei bis drei Grad gibt es vielleicht noch in einigen Ecken Brandenburgs in der Nacht zum Freitag. Minusgrade aber nicht mehr", so der ARD-Meteorologe.





