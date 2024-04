Neun Menschen bei Wohnungsbrand in Berlin-Schöneberg verletzt

Feuerwehreinsatz am Abend

Do 25.04.24 | 20:44 Uhr

In der Eisackstraße in Berlin-Schöneberg hat es am Donnerstagabend einen schweren Wohnungsbrand gegeben. Wie die Berliner Feuerwehr dem rbb mitteilte, brannte eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines sechsstöckigen Wohnhauses aus. Insgesamt wurden neun Personen verletzt.



Eine Person erlitt lebensgefährliche Verletzungen, sie sollte mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Acht weitere Person wurden nach rbb-Informationen leicht verletzt. Eine Person wurde über ein Sprungpolster gerettet, drei über Drehleitern der Feuerwehr, der Rest über das Treppenhaus.



Der Brand ist laut Feuerwehr gelöscht und der Einsatz unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte wurden den Angaben zufolge um 18:27 Uhr alarmiert. 78 Einsatzkräfte waren vor Ort.