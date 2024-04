Der warme Frühling kehrt am Wochenende zurück - und wer sich jetzt schon ins kalte Nass traut, kann das ab Samstag in mehreren Berliner Freibädern tun. Die Sommersaison startet - zunächst aber nur in bestimmten Bädern.

Die ersten Berliner Sommerbäder starten an diesem Wochenende in die Saison. Am Samstag öffnet als Erstes das Sommerbad Olympiastadion seine Tore, am Montag beginnt dann der Badebetrieb im Sommerbad Kreuzberg. Das teilten die Berliner Bäderbetriebe am Donnerstag mit. Dort stehe wegen Sanierungsarbeiten zunächst nur das beheizte 50-Meter-Sportbecken bereit. Am Samstag sollen es bis zu 20 Grad werden, am Sonntag bis zu 23 Grad.

Am 1. Mai öffnen das Sommerbad Am Insulaner sowie neun weitere Bäder, die an private Betreiber verpachtet sind. Rund um den Feiertag sind in Berlin Temperaturen von bis zu 26 Grad vorhergesagt. Alle anderen Freibäder sollen dann nach und nach bis Mitte Juni den Betrieb aufnehmen.