Im Interview erzählt die in Berlin lebende Schauspielerin Hannah Herzsprung, wie sie sich auf ihre Rolle vorbereitet hat und was Vergebung für sie bedeutet.

Mit der Figur der Jenny von Loeben ist Schauspielerin Hannah Herzsprung 2006 der Durchbruch gelungen: im Film "Vier Minuten", der damals mehr als eine Million Zuschauer in die Kinos lockte. Darin geht es um eine wegen Mordes verurteilte junge Frau. Jetzt erzählt "15 Jahre" ab Donnerstag im Kino, was aus Jenny nach dem Ende ihrer Haft wird - wenn sie den Mann wiedersieht, der in Wahrheit den Mord begangen hat, für den sie im Gefängnis saß.

Wir erzählen, was mit dem jungen Mädchen Jenny, das 15 Jahre unschuldig im Gefängnis saß, passiert. Die Themen Rache und Vergebung waren sehr groß. Es war eine riesige Herausforderung, dass ich diesmal auch so eine Weichheit in meiner Rolle zulasse.

Hannah Herzsprung ist Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie "Der Geschmack von Apfelkernen" und "Der Baader-Meinhof-Komplex". Ihren Durchbruch hatte Hannah Herzsprung mit "Vier Minuten" im Jahr 2007. Im Film spielte sie eine musikalisch begabte junge Frau, die zu Unrecht für einen Mord verurteilt wird. In ihrem neuen Film "15 Jahre" knüpft Hannah Herzsprung an die Rolle an. Herzsprung lebt in Berlin.

Ja - weil es mir besser geht, wenn ich loslasse und nicht an Dingen festhalte. Und Vergebung heißt für mich loslassen, weiterkommen und in Bewegung bleiben. Für die Figur Jenny war das sehr, sehr schwer. Dieser Film stellt die Frage: Wenn man sich und anderen vergibt, wird man dann auch ein besserer Mensch? Er beantwortet die Frage aber gar nicht, er lässt sie offen.

Als klar war, dass Jenny noch immer Klavier spielt, da habe ich mir gedacht: 'Hätte ich doch nie aufgehört!' Aber es ging tatsächlich leichter als damals, vieles ist in Erinnerung geblieben. Das war toll zu erleben, dass der Körper dann doch ganz schön viel speichert und sich an Abläufe erinnert. Jeden Tag Klavier zu spielen war natürlich auch unglaublich intensiv.

Wir haben überlegt: Wie schafft Jenny es, 15 Jahre im Gefängnis zu sein? Das ist so eine lange Zeit. Zuerst dachten wir, dass sie ein bisschen in die Verwahrlosung geht, sich gehen lässt. Aber so ging die ganze Kraft für diese Figur verloren. Und dann haben wir ganz schnell entschieden: Sie geht in die Disziplin, in die Kraft. Und dazu gehörte auch, dass sie jeden Tag Liegestütze macht und trainiert. Und daher habe ich in der Vorbereitung ein langes, intensives Körpertraining erlebt.

Und singen tun Sie im Film auch. Der Song “Verschwende Dich” wurde schon vor Kinostart viel geklickt. Starten Sie jetzt noch als Sängerin durch?

Nein (lacht). Das war auch eine große Herausforderung für mich mit dem Gesang – denn ich kann nicht singen. Wir haben lange überlegt, wie wir das machen. Ich habe wahnsinnig viel Gesangsunterricht bekommen, um meine Stimme überhaupt so benutzen zu können. Wir haben es dann einfach probiert und es war dann tatsächlich die erste Aufnahme, so eine Probe-Aufnahme im Studio, die irgendwie funktioniert hat. Auch wenn Jenny gar nicht alle Töne trifft und glasklar singt, man bleibt bei ihr. Das liegt vor allem an dem starken Text des Liedes, der von Max Prosa kommt.