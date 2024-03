Das Schloss Neuhardenberg (Märkisch-Oderland) startet in die neue Saison. Die beliebte Kulturstätte zwischen Schinkelkirche und dem Lennè Park erwartet in diesem Jahr wieder bekannte Schauspieler wie Dagmar Manzel oder Ulrich Mathes zu Lesungen, Musiker wie der Geiger Daniel Hope und Cellist Jan Vogeler laden zu Konzerten ein. Den Auftakt macht aber ab Samstag die Ausstellung "Der Himmel über Brandenburg". Sie präsentiert Landschaften des Berliner Impressionismus.

Der Himmel über Brandenburg gebe nun den märkischen Landschaften einen ganz eigenen Charakter, so Häuser. Motive der ausgestellten Bilder sind klassische Hügellandschaften überzogen mit Bäumen, Seen mit und ohne Segelboote oder Blumenwiesen.

Der Titel spielt auf Wim Wenders Film "Der Himmel über Berlin" von 1987 an, erläutert der Kurator der Ausstellung Simon Häuser. "Es geht darum, was der Himmel für eine Region, für eine Landschaft ausmacht. Der Himmel ist auf der einen Seite etwas, was ständig wandelt. Auf der anderen Seite ist er ein Element, was einer bestimmten Landschaft einen bestimmten Charakter gibt."

Wie die typischen Landschaftsbilder Leistikows stammen auch viele weiteren Gemälde der neuen Sonderausstellung aus dem 19. Jahrhundert. Darin zu sehen ist auch die Sehnsucht nach ländlicher Idylle. Denn das Bevölkerungswachstum in Berlin sei zur Jahrhundertwende quasi explodiert, so Häuser. "Es gab eine absolute Wohnungskrise, die Industrialisierung hat die Luft verpestet und es gab einen starken Drang, rauszugehen in die Natur. Und das haben die Malerinnen und Maler dieser Zeit dann auch gemacht", konkretisierte der Kurator.

Offensichtlich haben die Maler damit schon vor 150 Jahren den Nerv der Zeit getroffen. Auch heute noch hinterlassen die Bilder Eindruck, findet Bettina Hirsch. Sie hat Schloss Neuhardenberg am Donnerstag besucht und durfte bereits vorab einen ersten Blick in die Ausstellung werfen. "Es ist erstaunlich. Ich wohne in Kreuzberg, im Zentrum, und es ist ein Sehnsuchtsort, nach draußen in die Natur zu fahren. Ich kann das total nachempfinden, wenn man das genießt, vielleicht sogar malt und die Eindrücke mit nach Hause nimmt."

Natur gibt es auch rund um das Schloss in Neuhardenberg selbst. So können Besucherinnen und Besucher vom Landschaftspark aus direkt in die Ausstellungshalle mit den Landschaftsbildern spazieren, empfiehlt Uwe Rosenberg vom Schloss. Der Wunsch der Ausstellungsmacher ist es, dass jeder unter all den Landschaftsbildern seinen Sehnsuchtsort wiederentdeckt. Möglich ist das von Samstag an bis zum 2. Juni.