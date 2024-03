"Baracke" und "The Silence"

Zwei Stücke aus Berlin sind für den diesjährigen Mühlheimer Dramatikerpreis nominiert. Die Mülheimer Theatertage starten am 4. Mai mit dem neuen Drama des Büchner-Preisträgers Rainald Goetz "Baracke" (Deutsches Theater Berlin), wie die Organisatoren des Festivals am Dienstag mitteilten. Zudem ist "The Silence" von Falk Richter (Berliner Schaubühne) nominiert.

Nominiert sind sieben neue Stücke deutschsprachiger Gegenwartsdramatik für Erwachsene und fünf für Kinder. Beide Wettbewerbe sind mit je 15.000 Euro dotiert. Alle nominierten Stücke werden während der Theatertage (4. bis 25. Mai) in Mülheim aufgeführt.