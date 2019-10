Morris Pudwell Video: rbb|24 | 19.10.2019 | Kerstin Breinig | Bild: Morris Pudwell

Mehrere Leichtverletzte - Sonderzug für Fußballfans brennt am Bahnhof Bellevue

19.10.19 | 22:49 Uhr

In einem Fernzug ist mitten in Berlin ein Feuer ausgebrochen. Ein Waggon stand nach Feuerwehrangaben voll im Flammen. Der Sonderzug für Freiburger Fußballfans steht am S-Bahnhof Bellevue. Mehrere Menschen wurden durch den Rauch verletzt.

Am Berliner S-Bahnhof Bellevue ist am Samstagabend der Waggon eines Fernbahnzuges in Brand geraten. Der Wagen habe in voller Ausdehnung gebrannt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Kurz vor 22 Uhr sei der Brand weitgehend gelöscht worden.

Ein Sprecher der Berliner Feuerwehr sagte, mindestens drei Menschen seien durch Rauchvergiftungen verletzt worden. Später teilte die Feuerwehr über Twitter mit, die Zahl von drei Leichtverletzten habe sich nicht erhöht. Die Feuerwehr war mit etwa 200 Einsatzkräften und mehreren Dutzend Fahrzeugen im Einsatz. Ein Hubschrauber leuchtete den Brandort von oben aus. Fotos von dem Brand zeigen, wie die Flammen aus den Zugfenstern schlugen. Über dem Hansaviertel bildete sich eine dichte Rauchwolke. Die Brandursache ist noch unklar.

Zug wird voraussichtlich Sonntag geborgen

Bei dem Zug handelt es sich um einen Sonderzug für Freiburger Fußballfans. Er befand sich nach der Partie des FC Union gegen Freiburg auf der Rückfahrt. Der SC Freiburg hatte am Nachmittag in Köpenick gespielt. Laut Bundespolizei blieb der Zug kurz nach dem Start gegen 20 Uhr wegen Rauchentwicklung am Bahnhof Bellevue stehen. Demnach waren etwa 700 Menschen in dem Zug. Der Zug steht auf den Fernbahngleisen neben dem S-Bahnhof Bellevue, er wurde komplett geräumt - ebenso wie zwei S-Bahnzüge in dem Bahnhof. Mehrere hundert Personen mussten die Züge verlassen. Panik sei dabei nicht ausgebrochen, sagte Feuerwehrsprecher Jens-Peter Wilke dem rbb: "Alle verhielten sich ziemlich ruhig und diszipliniert." Der Nah- und Fernverkehr durch den Bahnhof wurde eingestellt. Betroffen sind die S-Bahnlinien S3, S5, S7 und S9. Zwischen Friedrichstraße und Zoologischer Garten fahren Ersatzbusse. Die Bergung des durch den Brand stark beschädigten Zugs werde auch am Sonntag noch andauern, so die Berliner Feuerwehr. Der Betrieb der S-Bahn könne eventuell schon früher wieder aufgenommen werden, sagte Sprecher Wilke.

