Starke Rauchentwicklung bei Lagerhallen-Brand in Barsikow

In Barsikow (Ostprignitz-Ruppin) ist am Mittwoch eine Lagerhalle in Brand geraten. Da es zu einer starken Rauchentwicklung kommt, hat die Feuerwehr eine Gefahreninformation herausgegeben.

Anwohner der Stadt Neustadt (Dosse) und der Gemeinden Temnitztal und Wusterhausen/Dosse sollen den Gefährdungsbereich meiden und sich in den Medien informieren, zum Beispiel im Lokalradio.

Die Feuerwehr ist bereits vor Ort und hat Löschmaßnahmen eingeleitet.