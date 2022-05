Vorsicht rund um befallene Eichen: Das Nesselgift in den Brennhaaren der Raupen des Eichenprozessionsspinners kann allergische Reaktionen hervorrufen. Im vergangenen Jahr waren in Berlin rund 2.000 Bäume betroffen.

In Berlin sind erste Meldungen über Nester von Raupen des Eichenprozessionsspinners an Eichen eingegangen. Das teilte die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz auf Anfrage mit. Es handelt sich demnach aber nur um einige wenige Berichte. Es werde damit gerechnet, dass die Raupen des Schmetterlings Anfang Juni damit beginnen, in den Baumkronen zu wandern.

Erstmals auffällig wurden die Raupen laut Pflanzenschutzamt vor knapp 20 Jahren. Zurückgeführt wird die Ausbreitung auch auf günstige Witterungsbedingungen: Besonders nach Trockenjahren kann sich der nachtaktive Schmetterling massenhaft vermehren - und auch in bisher nicht betroffenen Gebiete ausbreiten. Durch den Klimawandel breitet sich die Art dem Naturschutzbund (Nabu) zufolge in Deutschland generell immer stärker aus. Wenn es im Frühjahr und Sommer sehr warm ist, durchläuft er eine schnellere Entwicklung.

Befallene Flächen werden in der Regel gekennzeichnet, etwa mit Warnhinweisen. An Orten, an denen sich viele Menschen länger aufhalten, werden die Raupen und Nester oft auch von Spezialisten entfernt, zum Beispiel durch Absaugen. Auch der Einsatz von Bioziden ist in Berlin bei starkem Befall nicht ausgeschlossen.

In Brandenburg hat der Landesbetrieb Straßenwesen bereits mit der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinner begonnen. Mit dem Versprühen eines biologischen Insektizids sollen die Straßenbäume an Bundes- und Landesstraßen vor den gefräßigen Raupen des Schmetterlings geschützt werden. Bei dem Insektizid handele es sich um ein in der Natur vorkommendes Bakterium, dass in einer wässerigen Lösung vom Boden aus auf die Bäume gesprüht werde, so der Landesbetrieb. Für andere Insekten oder für Menschen sei das Insektizid ungefährlich.