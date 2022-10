Falk Berlin Freitag, 14.10.2022 | 12:23 Uhr

Ich habe ihn immer gerne gesehen. Er hatte diese unverwechselbare Art und sein ganz eigenes Spiel. In meinen Augen völlig unterschätzt. Als kongenialer - wenn nicht manchmal sogar besserer Sketchpartner vieler bekannter, Berliner Boulevardgrößen wie Juhnke, Pfitzmann und Co. Auch in den vielen Boulevardstücken der Komödie am Kurfürstendamm war er häufig zu sehen. Von seinen privaten Verfehlungen wollen wir hier an dieser Stelle nicht reden.