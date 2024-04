Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben ihren ersten Matchball zur ersten deutschen Meisterschaft nicht nutzen können. Am Sonntag unterlagen die Hauptstädterinnen im vierten Finalspiel bei Titelverteidiger Rutronik Stars Keltern mit 55:64 (28:38). Damit steht es in der Best of-Five-Serie nun 2:2 und es kommt am Mittwoch zum Entscheidungsspiel in Berlin in der Sömmeringhalle (15:30 Uhr). Beste Berliner Schützin war Marie Bertholdt mit 17 Punkten.