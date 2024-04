Sie sehen hübsch aus und sind hochgiftig: die gelben Kreuzkräuter. Gemeint sind Frühlingskreuzkraut und Jakobskreuzkraut, die sich seit zwei Jahren explosionsartig in Brandenburg vermehren. Pferde, Rinder und Schafe sind gefährdet.

Fabian Blöchl: Das Frühlingskreuzkraut blüht gerade sehr schön in leuchtendem Gelb. Das Problem mit diesem Kraut ist, dass sich seine Giftstoffe toxisch auf Menschen und Tiere auswirken können. Sie können sich in der Leber ablagern und zu gesundheitlichen Schäden führen.

rbb|24: Hallo Herr Blöchl. Was sind "gelbe Kreuzblütler" und was ist das Problem mit ihnen?

Gibt es von diesen giftigen Pflanzen immer mehr in Brandenburg?

Wieso gibt es die Pflanzen jetzt hier? Wurden sie, das ist vielfach zu lesen, tatsächlich anfangs gezielt gepflanzt am Straßenrand, weil sie hübsch aussehen?

Sie kommen aus Räumen, wo es wirklich trockene Bedingungen gibt. Bei uns sind sie jetzt Neopyhten - also eingewanderte Pflanzen, die sich sehr stark verbreiten. In dem Fall schon fast explosionsartig. Das haben wir im letzten und auch jetzt in diesem Jahr beobachtet. Die Pflanzen finden hier jetzt gute Wuchsbedingungen.

Es gibt, was die Verbreitung der Kreuzblütler betrifft, drei Hotspots. Einmal sind das die Stilllegungsflächen. Also die Flächen, wo der Landwirt nicht ackern oder Wiese machen darf. Zum anderen sind das die Straßenränder. Sie werden von den jeweiligen Straßenmeistereien gepflegt. Und zu guter Letzt finden sie sich vermehrt auf den Futterflächen. Dort wollen wir sie natürlich nicht haben. Denn es stellt sonst für die Tiere eine Gefahr dar.

Ob die Pflanzen irgendwann absichtlich ausgesät wurden, darüber haben wir mit dem Landesamt für Straßenwesen gesprochen. Da konnte kein Nachweis erbracht werden. Dort ist man jetzt aber dafür sensibilisiert. Denn gerade diese Flächen an den Straßenrändern bieten für die Kreuzblütler ideale Bedingungen. Es sind meist trockene Standorte, an denen andere Vegetation sich nicht gut etabliert hat. Und da die Blüte der des Löwenzahn ähnelt, werden die Samen durch den Wind des Straßenverkehrs weitergetrieben. So soll er bis zu 70 Kilometer wandern können.