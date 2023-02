Lorenzo Prenzlauer Berg Freitag, 17.02.2023 | 16:22 Uhr

In dieser Stadt kann scheinbar jeder machen, was er will.

Was nützen Hundehalteverbote, wenn diese nicht kontrolliert werden?

Aber die Frau hat vermutlich nichts zu befürchten.

Geldstrafe?

Die sie womöglich nicht bezahlen kann?

Bewährung?

Oder eine kleine DuDuDu!-Verwarnung, demnächst bitte nur kaltes Wasser zu nutzen?

Schlimm, was unsere Polizei erdulden muss.