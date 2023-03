Leerstehende Gaststätte in Brandenburg (Havel) steht in Flammen

Aus bislang unbekannter Ursache ist in Görden, einem Stadtteil von Brandenburg an der Havel am Sonntagabend eine ehemalige Gaststätte in Brand geraten.

Wie die Regionalleitstellte Brandenburg (Havel) mitteilte, wurden die Feuerwehrkräfte gegen 20.34 Uhr alarmiert. Das leerstehende Gebäude befinde sich in Vollbrand. Dichte Rauchschwaden zögen laut Sprecher der Regionalstelle in Richtung des Brandenburger Wohngebietes Großstücken. Die Leitstelle veröffentlichte eine amtliche Gefahrenmeldung.

Anwohner in Großstücken sollten wegen des Qualms Fenster und Türe unbedingt geschlossen halten.

Die Feuerwehr ist aktuell mit mehr als 30 Einsatzkräften vor Ort. Angaben zur Schadenshöhe können zur Stunde nicht gemacht werden.