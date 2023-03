Eine Fußgängerin ist in der Nacht zum Montag in Berlin-Hellersdorf von einer Tram erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll die 26-Jährige gegen 0:40 Uhr versucht haben, die Straßenbahngleise der Stendaler Straße an einem schienengleichen Wegeübergang in Laufrichtung Zerbster Straße zu überqueren, als die von rechts kommende Tram die Fußgängerin erfasste. Die Tram der Linie M6 war in Fahrtrichtung Hackescher Markt unterwegs.