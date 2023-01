Eine Fußgängerin ist in Berlin-Mitte bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn tödlich verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen zwei Uhr in der Nacht zu Sonntag in der Karl-Liebknecht-Straße in der Nähe des Alexanderplatzes, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte.

Den Angaben zufolge wurde die 46-Jährige von einer Straßenbahn der Linie M4 erfasst. Sie soll zusammen mit zwei weiteren Frauen und einem Mann die in einem Grünstreifen eingelassenen Tramgleise auf der Karl-Liebknecht-Straße von Richtung Hackescher Markt kommend in Richtung Fernsehturm überquert haben. Als der Straßenbahnfahrer dies bemerkte, soll er umgehend eine Notbremsung eingeleitet haben. Dennoch kam es zum Zusammenstoß.