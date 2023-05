Körperverletzung, sexuelle Übergriffe, Raubüberfälle: Frauen werden nachts in Berlin immer häufiger Opfer von Straftaten. In mehr als jedem zweiten Fall kommt es zu physischer Gewalt.

Berlin ist so sicher wie seit zehn Jahren nicht mehr - sagt die Kriminalitätsstatistik. Trotzdem fühlen sich viele unsicher in der Stadt, vor allem Frauen. So auch Laura Kingston , die der Frage nachgeht, was für ein größeres Sicherheitsgefühl nötig wäre.

Die meisten Angriffe ereigneten sich den Angaben zufolge in den Bezirken Mitte (846) und Friedrichshain-Kreuzberg (635) . Die beiden Innenstadtbezirke gehören zu den Stadtteilen mit der dichtesten Besiedlung, dem intensivsten Nachtleben mit Kneipen und Clubs und den meisten Besuchern und Touristen. Am wenigsten Opfer wurden in Steglitz-Zehlendorf (156) gemeldet.

Für den Anstieg der Zahlen konnten zwar keine konkreten Ursachen genannt werden, die Polizei gab aber mehrere mögliche Gründe an. So nannte die Polizei die wachsende Stadt mit viel Zuzug besonders von Einwohnern im jüngeren und mittleren Alter, die häufiger abends und nachts draußen unterwegs sind, also in den Zeiträumen, um die es in der Anfrage ging.

Auch das sogenannte Anzeigeverhalten, also ein erhöhtes Bewusstsein für bestimmte Delikte mit mehr Strafanzeigen von Betroffenen, könnte laut Polizei steigende Zahlen verursachen. Denkbar sei allerdings auch, dass es schlicht mehr Angriffe auf Frauen gegeben habe.

Neben den registrierten Taten dürfte es laut Polizei auch noch ein Dunkelfeld von Taten geben, bei denen die Opfer sich aus verschiedenen Gründen nicht bei der Polizei melden.