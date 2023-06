Sven L. Berlin Montag, 26.06.2023 | 15:15 Uhr

Und auch hier sind in erster Linie nicht irgendwelche baulichen Umstände schuld die überall mal vorkommen und die eine vernünftige Planung schon ein Stück weit mit einkalkuliert . Das es hier nicht voran geht ( S Bahn Linie 21 ) ist in erster Linie der NICHT vorhandene politische Wille auf allen Ebenen egal ob im Senat , beim Bund und damit auch bei der Bahn !!! Die Politik und damit auch die Bahn setzt wie überall Prioritäten und die Berliner S 21 steht ganz offensichtlich nicht ganz oben denn sonst könnte unabhängig von den Problemen am ersten Bauabschnitt die schon peinlich genug sind zumindest der zweite Bauabschnitt der S 21 schon längst in Bau sein !! Und damit hätte man sich dann auch deutlich früher auf die Umgestaltung des Europaplatzes konzentrieren können .