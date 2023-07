Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Landshut am Mittwoch mitteilten, wird der 38-Jährige verdächtigt, Teil einer internationalen Bande von Telefonbetrügern zu sein, die sich unter anderem als falsche Polizisten ausgeben, um an das Geld von älteren Menschen zu kommen.

Spezialkräfte der Berliner Polizei und Ermittler der Polizei in Niederbayern haben am Dienstag nach einem Telefonbetrug ein mutmaßliches Bandenmitglied in seiner Berliner Wohnung festgenommen.

Am Dienstag durchsuchten Polizisten die Wohnung des 38-Jährigen in Berlin. Dabei hätten sie neun Goldmünzen im Wert von 13.000 Euro beschlagnahmt. Es sei nicht ausgeschlossen, dass diese aus einem kurze Zeit zurückliegenden Betrugsfall stammten, hieß es.

Bei der Masche geben sich die Täter den Angaben zufolge als Polizisten aus und teilen den Opfern am Telefon mit, dass ein Verwandter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Damit der oder die Angehörige nicht ins Gefängnis müsse, werde eine größere Summer Bargeld gebraucht und demnächst abgeholt.

Der in Berlin festgenommene 38-Jährige soll unter anderem an einem solchen Betrug in Landshut vor zwei Wochen beteiligt gewesen sein. Eine 82-Jährige habe an einen Abholer 20.000 Euro übergeben. Der mutmaßliche Abholer sei wenig später in Landshut festgenommen worden und sitze in Untersuchungshaft.

Fast gleichzeitig soll die Bande versucht haben, in Landshut eine 80-Jährige dazu zu bringen, 100.000 Euro herauszugeben. Das sei aber daran gescheitert, dass ein Angehöriger der Frau den Betrugsversuch erkannt und die Telefonate beendet habe, hieß es.

Sendung: Fritz, 26.07.2023, 10:47 Uhr