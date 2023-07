Anne Berlin Sonntag, 30.07.2023 | 10:51 Uhr

Mangelwirtschaft wohin man schaut. Viele Diskussionen, keine Lösungen in Sicht...

Das ist einem Teil der Deutschen nicht unbekannt.

Denk ich an D in d. Nacht...

Ich empfehle einen ehrlichen Kassensturz in D. Wofür wird wieviel Steuergeld ausgegeben ? Was ist den Steuerzahlern zuzumuten ? Haben Reiche / sehr-gut- Verdiener, zu Recht Anspruch auf Vergünstigungen (Elterngeld...), sollte es für sie wirklich keine Steuererhöhungen geben ? Sollten Politiker-Diäten eingefroren werden ? U.v.m