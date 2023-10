Im Landkreis Teltow-Fläming ist das älteste Bauernhaus Brandenburgs entdeckt worden. Der unscheinbar wirkende Fachwerkbau in dem Dörfchen Groß Ziescht soll nach Untersuchungen von Bauforschern aus dem Jahr 1618 stammen, wie der Landkreis am Freitag mitteilte.

Laut Landesamt für Denkmalpflege gibt es in Brandenburg kein annähernd so altes erhaltenes Gebäude wie dieses. Bisher galten Fachwerkbauten in Manker (Ostprignitz-Ruppin) und in Altranft im Oderbruch (Märkisch-Oderland) als älteste Bauernhäuser - beide stammen aus der Zeit des ausgehenden 17. Jahrhunderts.