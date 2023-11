Toter Mann in Berlin-Hellersdorf gefunden

Do 16.11.23 | 07:04 Uhr

In Berlin-Hellersdorf ist am späten Mittwochabend eine Leiche gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann getötet wurde, wie ein Polizeisprecher dem rbb am Donnerstagmorgen bestätigte.

Kriminaltechniker sind demnach noch vor Ort und ermitteln.