Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin hat Anklage gegen einen Mann aus Lichtenberg wegen Mordes erhoben. Das teilte die Behörde am Montag mit. Der 38-Jährige soll demnach im August in der Wohnung der Familie in Neu-Hohenschönhausen seinen drei Monate alten Sohn in einer Babybadewanne ertränkt haben.

Zum Tatzeitpunkt seien seine Ehefrau und die Tochter nicht zu Hause gewesen, hieß es weiter. Das tote Kind soll er laut Generalstaatsanwaltschaft dann in eine Babytragetasche und diese in den Kofferraum seines Autos gepackt haben.