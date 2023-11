Senat will Menschen im Schichtdienst von Parkgebüren befreien

Schichtarbeitende in Berlin - etwa von Polizei und Feuerwehr - sollen von Parkgebühren ausgenommen werden. Nach rbb-Informationen will der Senat das am Dienstag beschließen.

Von der Regelung profitieren sollen demnach Menschen, die bis einschließlich 6:30 Uhr mit ihrem Job starten. Damit soll es ihnen möglich gemacht werden, mit dem eigenen Auto zur Arbeit zu fahren.

Von ihrem Arbeitgeber brauchen die Mitarbeiter eine Bestätigung, dass sie in Schichten mit ungünstigem Dienstbeginn arbeiten.